Долгожданный бюджетник Fiat в стиле Duster показали в сети. Фото

Новый бюджетник Fiat Panda 2025 модельного года готовят к премьере. В сеть просочились фото долгожданной машины – ее дизайн выполнили в стиле Renault Duster. О модели становится известно все больше по мере приближения дебюта новинки.

По информации Carscoops, новый автомобиль официально представят 11 июля 2024 года, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения. Но на внешность машины мы уже можем посмотреть благодаря патентным изображениям, которые просочились в сеть.

Дизайн передней части выполнили в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Ранее в компании уже подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Задние фонари получили квадратную форму – как у Рено Дастер 2 поколения. Их дополнили горизонтальной полосой.

Интересно, что новый электрический Fiat (к которому присоединится гибридный вариант) будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере до 2026 года.

OBOZ.UA ранее показывал новую дешевую модель Skoda на фото.