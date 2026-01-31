Вместительный недорогой кроссовер Subaru показали с другим дизайном

Новая Subaru Outback 2026 года уже дебютировала как рынке как автомобиль совсем другого формата. Вместительная модель для семьи заново привлекла к себе внимание. Теперь машину показали с другим дизайном в сети.

Автомобиль изменился так сильно, что всех удивил. А на канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн для модели Subaru Outback 7 поколения. Кроссовер получился похожим на серийный автомобиль.

Однако новый Subaru Outback 2026 превратился в довольно крупный и высокий SUV с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

SUV предлагается с привычной полноприводной трансмиссией и бензиновыми двигателями. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Цена Subaru Outback 2026 – от 35 000 долларов.

