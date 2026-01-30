Volkswagen создал еще один дешевый кроссовер. Фото

Новый бюджетный кроссовер VW ID.Unyx 07 2026 года показали официально перед выходом на рынок. Это очередной дешевый автомобиль, которых в линейке производителя уже много.

Видео дня

Модель Volkswagen ID.Unyx 07 предложит покупателям доступную практичность, зотя на самом деле стилистически это гибрид кроссовера с седаном. Машину показывает Autoevolution. Это недорогой электромобиль на новой платформе.

Дизайн выглядит экзотично и футуристично, хотя напоминает электрокар Volkswagen ID.Unyx (перелицованный Cupra Tavascan, который построили на основе VW ID.4). Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт.

Теперь ID.Unyx – целая линейка дешевых моделей. Эти автомобили производитель адресует молодым современным покупателям.

Создали автомобиль специально для китайского рынка. В линейке пока есть модификация мощностью 231 л.с., а запас хода превышает 500 км. Возможно, позже дебютирует топовый 340-сильный вариант. Ориентировочная цена VW ID.Unyx 07 – до 20 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал новый бюджетный внедорожник Suzuki.