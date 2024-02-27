Включают ли поворот при выезде на перекресток с круговым движением: задачи по ПДД

Проезд перекрестков – одна из самых сложных ситуаций во время передвижения по городу за рулем. В частности важно вовремя включить световые указатели поворота, чтобы просигнализировать об изменении направления движения другим его участникам.

Именно правилам включения этих сигналов посвящен тест, который публикует телеграм-канал "А ты знаешь ПДД?". На изображении, которое он предлагает, красный автомобиль двигается по дорожному кольцу. Задача – определить, должен ли водитель включать поворот.

Проанализируйте обстановку на дороге ответьте. Выберите из двух простых вариантов: должен или не должен.

Правильный ответ регулируется пунктом 9.2 ПДД. Он предусматривает исключительный перечень оснований, когда водителю необходимо включить упреждающий сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. Такая необходимость возникает в двух ситуациях:

перед началом движения и остановкой;

перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Присмотримся к изображению. Перед водителем можно увидеть дорожный знак 4.10, требующий объезда клумбы (центрального островка) в направлении, которое демонстрируют стрелки на перекрестке с круговым движением. От водителя этот знак не требует перестройки в другую полосу, поворота или разворота. Этот знак требует только объезда клумбы (центрального островка).

Следовательно, согласно ПДД, въезд на перекресток с круговым движением не требует включения сигнала поворота. Соответственно водитель не должен подавать этот сигнал в описанной ситуации.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу перестройкой авто на временной разметке.

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