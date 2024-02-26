Какое авто имеет преимущество в движении: запутанная задача по ПДД

Умение правильно перестроиться из ряда в ряд во многом обеспечивает безопасность дорожного движения. Но в каждой ли ситуации вы справитесь с этой на первый взгляд простой задачей?

Попытайтесь проверить себя на сложном тесте. Его опубликовали авторы TikTok-аккаунта @auto_pdr.ua, который посвящен действующим в Украине правилам дорожного движения.

По условиям задачи мы видим две машины – красную и зеленую – двигающиеся в одном направлении по соседним полосам. Задача состоит в том, чтобы определить и обосновать, какая из них должна уступить дорогу в этой ситуации.

Итак, хорошо подумайте и выберите свой вариант:

красная;

зеленая.

Правильный ответ

Уступить дорогу в обрисованной ситуации должна зеленая машина. На первый взгляд кажется, что она двигается прямо в пределах одной полосы и имеет преимущество, а уступить должно красное авто, на полосе которого проводятся дорожные работы. Однако при этом на дорогу кроме белой постоянной разметки здесь нанесена желтая временная – именно из-за ремонта. А временная разметка, согласно ПДД, имеет преимущество. И она создает дополнительные условия, сильно изменяющие ситуацию на дороге.

Временная разметка указывает, что красная машина, хотя фактически вынуждена будет перестраиваться и поворачивать, продолжит движение в той же полосе, в которой была первоначально. В то время как зеленой нужно будет перестраиваться, а значит, согласно пункту 10.3, именно она должна пропустить попутный транспорт из полосы, куда она намерена въехать. То есть, водителю зеленого авто придется уступить дорогу красному.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание жестов регулятора, с которой справится не каждый.

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