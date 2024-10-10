В Украину может хлынуть поток дешевых автомобилей из США

Американский импорт автомобилей в Украину постепенно восстанавливается. А в ближайшее время из США могут хлынуть очень дешевые машины в больших количествах.

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Дело в том, что ураган Милтон во Флориде нанесет огромный ущерб имуществу американцев. Разумеется, это касается в том числе автомобилей. Детали сообщает Motor1.

После распоряжения местных властей об эвакуации не все сумели забрать с собой свои машины. Для американцев привычно владеть несколькими автомобилями, поэтому пришлось выбирать. Сообщается, что люди все равно пытались спасти свои транспортные средства.

Кто-то оставил машину на многоэтажном паркинге. Те, кому не хватило мест, старались оставить автомобиль выше уровня земли – например, на мосту. Другие заворачивали транспортные средства в плотные пластиковые пакеты.

А некоторые отчаялись и просто оставили свои автомобили на улице. Это значит, что пострадавшие от наводнения машины уже не будут пригодны для эксплуатации. Но на страховых аукционах их продадут недорого. Часто после этого транспортные средства из Америки прибывают в Украину, где беспечные покупатели радостно реагируют на низкие цены б/у автомобилей.

OBOZ.UA рассказывал ранее про новую недорогую модель Honda, которую привезли в Украину.