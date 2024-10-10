В Украине показали неожиданную новинку Honda с низкой ценой. Фото

Большой кроссовер Honda e:NP2 – неожиданная новинка для автомобильного рынка Украины. Этот электрокар с низкой ценой и современным дизайном предназначен для других стран. Однако в продаже появилось много этих машин.

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Детали можно увидеть на сайте Auto.ria. Цена Honda e:NP2 2024 года в Украине – от 22 000 долларов. Интересно, что в Китае, откуда и привозят бюджетный кроссовер Honda, цены еще ниже.

В Украине официально модель Honda e:NP2 не продается официально. Машину сюда привозят так же, как любой другой электрокар. В нашу страну популярно привозить Tesla из США или Volkswagen из Китая вместе с другими подобными автомобилями.

Новый электромобиль Honda e:NP2 получился практичным. Этому во многом способствует кузов в формате кроссовера. Именно такие автомобили покупатели выбирают сегодня чаще всего.

Дизайн выполнили в эффектном стиле "автомобилей будущего". Мощность силовой установки равна 200 л.с., а запас хода составляет 545 км.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новую модель Toyota, которую начали продавать в Украине.