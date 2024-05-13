В Украине упал спрос на дешевые китайские автомобили

В целом рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается. Покупатели уже вернулись к своим любимым брендам – Toyota, Renault, Skoda и другим. Но китайским компаниям, которые предлагают самые дешевые автомобили, удерживать конкуренцию трудно.

Традиционно в Украине слабо представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официально представлены лишь несколько китайских брендов. Остальные ввозят серые дилеры. Организация Укравтопром приводит статистику продаж китайских машин в апреле на украинском рынке.

Самые популярные китайские авто в Украине (апрель 2024):

Volkswagen ID.4 (141 шт.); Honda M-NV (72 шт.); Nissan Ariya (68 шт.); BYD Song Plus (52 шт.); Chery Tiggo 4 Pro (47 шт.).

Несмотря на умеренный рост, который наблюдался в последние месяцы, в апреле "китайская" статистика все же заметно просела. Украинцы купили около 1,2 тысяч таких машин – более чем в три раза меньше относительно марта 2024 года.

Также можно заметить, что в списке есть модели мировых брендов – VW, Honda, Nissan. Дело в том, что в Украину везут эти автомобили китайского производства.

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