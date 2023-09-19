Сплошная экономия: самые дешевые электромобили с пробегом в Украине
Рост популярности электромобилей в Украине привел к появлению большого количества машин с пробегом на вторичном рынке. Эти электрокары в списке не только позволяют сэкономить на отказе от топлива, но еще и продаются довольно дешево.
Список составили в AUTO RIA. Специалисты выделили самые доступные б/у электромобили, которые можно найти в Украине. Получился рейтинг из 15 моделей. Выбор хороший.
Самые дешевые электромобили с пробегом в Украине:
- Citroen C-Zero – от $5300;
- Mitsubishi i-MiEV – от $5300;
- Peugeot iOn – от $5500;
- Nissan Leaf – от $6000;
- Renault Kangoo Z.E. – от $6300;
- Smart fortwo ED – от $6500;
- Renault Fluence – от $7000;
- Fiat 500e – от $8000;
- Renault ZOE – от $8100;
- Ford Focus EV – от $8200;
- Volkswagen e-Up! – от $8300;
- Chevrolet Spark EV – от $8900;
- KIA Soul EV – от $9000;
- BMW i3 – от $11 300;
- Smart forfour ED – от $11 800.
Традиционный фаворит украинской вторички среди электрокаров – Nissan Leaf. Он не на первом месте с точки зрения доступности (хотя среди лидеров), но представлен наибольшим количеством предложений – 2240 экземпляра.
Другие массовые модели на рынке – Renault ZOE (450 штук) и BMW i3 (290 штук).
Ранее OBOZREVATEL сообщал об очень экономичном электромобиле, который можно вообще не заряжать.