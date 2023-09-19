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Сплошная экономия: самые дешевые электромобили с пробегом в Украине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Renault Zoe

Рост популярности электромобилей в Украине привел к появлению большого количества машин с пробегом на вторичном рынке. Эти электрокары в списке не только позволяют сэкономить на отказе от топлива, но еще и продаются довольно дешево.

Список составили в AUTO RIA. Специалисты выделили самые доступные б/у электромобили, которые можно найти в Украине. Получился рейтинг из 15 моделей. Выбор хороший.

Самые дешевые электромобили с пробегом в Украине:

  1. Citroen C-Zero – от $5300;
  2. Mitsubishi i-MiEV – от $5300;
  3. Peugeot iOn – от $5500;
  4. Nissan Leaf – от $6000;
  5. Renault Kangoo Z.E. – от $6300;
  6. Smart fortwo ED – от $6500;
  7. Renault Fluence – от $7000;
  8. Fiat 500e – от $8000;
  9. Renault ZOE – от $8100;
  10. Ford Focus EV – от $8200;
  11. Volkswagen e-Up! – от $8300;
  12. Chevrolet Spark EV – от $8900;
  13. KIA Soul EV – от $9000;
  14. BMW i3 – от $11 300;
  15. Smart forfour ED – от $11 800.
Nissan Leaf

Традиционный фаворит украинской вторички среди электрокаров – Nissan Leaf. Он не на первом месте с точки зрения доступности (хотя среди лидеров), но представлен наибольшим количеством предложений – 2240 экземпляра.

Другие массовые модели на рынке – Renault ZOE (450 штук) и BMW i3 (290 штук).

Ранее OBOZREVATEL сообщал об очень экономичном электромобиле, который можно вообще не заряжать.