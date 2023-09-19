Сплошная экономия: самые дешевые электромобили с пробегом в Украине

Рост популярности электромобилей в Украине привел к появлению большого количества машин с пробегом на вторичном рынке. Эти электрокары в списке не только позволяют сэкономить на отказе от топлива, но еще и продаются довольно дешево.

Список составили в AUTO RIA. Специалисты выделили самые доступные б/у электромобили, которые можно найти в Украине. Получился рейтинг из 15 моделей. Выбор хороший.

Самые дешевые электромобили с пробегом в Украине:

Citroen C-Zero – от $5300; Mitsubishi i-MiEV – от $5300; Peugeot iOn – от $5500; Nissan Leaf – от $6000; Renault Kangoo Z.E. – от $6300; Smart fortwo ED – от $6500; Renault Fluence – от $7000; Fiat 500e – от $8000; Renault ZOE – от $8100; Ford Focus EV – от $8200; Volkswagen e-Up! – от $8300; Chevrolet Spark EV – от $8900; KIA Soul EV – от $9000; BMW i3 – от $11 300; Smart forfour ED – от $11 800.

Традиционный фаворит украинской вторички среди электрокаров – Nissan Leaf. Он не на первом месте с точки зрения доступности (хотя среди лидеров), но представлен наибольшим количеством предложений – 2240 экземпляра.

Другие массовые модели на рынке – Renault ZOE (450 штук) и BMW i3 (290 штук).

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