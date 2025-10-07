В Украине появился самый дешевый электромобиль Cadillac. Фото

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2025 года стал самым дешевым электромобилем бренда. Долгожданная модель уже появилась в Украине. Машину показали на живых фото.

Про новый Cadillac Optiq в Украине сообщает t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram. Автомобиль привлекает внимание своим эффектным современным дизайном. Цена Cadillac Optiq в США – от 53 000 долларов. Однако в Китае намного дешевле – от $33 000.

Именно оттуда привезли эту машину. В Украине за такие экземпляры просят от 36 000 долларов. Моторы Cadillac Optiq представлены вариантами мощностью 200-500 л.с.

Емкость батареи составляет 85 кВтч, запас хода равен 483 км. Есть и блок меньшего размера. Длина Optiq – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электрокар Ford, который готовят к премьере – автомобиль получится недорогим.