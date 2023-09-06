В Украине появился недорогой кроссовер Ford с низким расходом топлива. Фото

Компактный кроссовер Ford Kuga в Украине получил экономичную гибридную силовую установку с низким расходом топлива. По меркам своего класса автомобиль получился недорогой.

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О новой модификации для нашего рынка сообщили на официальном сайте Ford. Внешне от стандартного кроссовера такой автомобиль не отличается. Но главное – технические изменения.

В движение гибрид Ford Kuga 2023 модельного года приводит силовая установка на базе бензинового четырехцилиндрового двигателя объемом 2,5 л и электромотора. Суммарная отдача составляет 190 л.с.

Это самый мощный Ford Kuga в Украине. В переднеприводном исполнении такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с. Максимальная скорость равна 196 км/ч.

Во главу угла поставили экономичность. Средний расход топлива в комбинированном режиме составляет 5,4 л/100 км. Машину можно заказать и с полноприводной трансмиссией. В этом случае комбинированный расход топлива увеличивается до 5,7 л/100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с.

Цена Ford Kuga Hybrid – от от 1 457 308 грн в базовом исполнении Titanium.

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