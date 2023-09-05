Новый доступный соперник Skoda Octavia от Kia замечен на дороге. Фото

Новый Kia K4 – недорогой соперник Skoda Octavia, который выехал на дороги в тестовом режиме. Машину, которая на отдельных рынках может носить имя Kia Forte / Cerato, уже заметили и показали на фото до премьеры.

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Об этом сообщает Motor1. Разумеется, на кузове – кожух, который призван защитить дизайн седана от любопытных глаз. Интересно также, что Киа никак не анонсировала эту новинку. Однако машина уже почти готова.

Несмотря на плотный темный кожух на кузове, мы видим несколько очень интересных элементов. Передняя светотехника получила строгую вертикальную ориентацию. Это позволит придать машине "насупленный" вид – получится смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой. А ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это породнит внешность седана с купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Премьера новой модели Kia K4 / Forte / Cerato может состояться в 2024 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о недорогом электрическом кроссовере Kia, который также выехал на дорожные испытания.