В Украине нашли дешевый Ford, за которым гоняются коллекционеры. Фото

В Украине нашли Ford Mustang GT 1993 года. Это дешевый классический автомобиль, который постоянно дорожает – за ним буквально гоняются коллекционеры, чтобы заполучить лучший экземпляр. Машину показали на фото.

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О необычайно редкой находке сообщает ТопЖир. Машину сфотографировали в Одессе. Город известен концентрацией особых транспортных средств. Этот Mustang – редкий для Украины автомобиль.

У нас намного популярнее машины более поздних, пятого и шестого, поколений. Как правило, Ford Mustang 3 поколения редко покидают пределы США, но на домашнем рынке довольно популярны.

Модификация Mustang GT, которую нашли в Украине, в свое время была топовой для модели. Сейчас такие модели считаются дешевой классикой. В среднем хорошие экземпляры сегодня продают по 20 000 долларов.

Однако за последние 5 лет Ford Mustang GT третьего поколения подорожали в два раза! Это связано с большим интересом коллекционеров.

GT оснащен двигателем V8 объемом 5 л мощностью 228 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7 секунд, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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