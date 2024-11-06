В сети показали самый дешевый седан Mercedes до премьеры

Новый Mercedes CLA 3 поколения станет самым дешевым седаном немецкой компании. Автомобиль 2026 модельного года показали в сети до официальной премьеры.

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Официально внешность модели Mercedes CLA 2026 пока засекречена, но в Carscoops подготовили свой вариант дизайна, который основан на стиле концепта-предвестника и предсерийных прототипов. Сообщается, что машину оснастят китайским двигателем.

В салоне Mercedes CLA ожидается огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA на платформе MMA получит полную гамму силовых установок. Ранее сообщалось, что автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях. При этом в спецификации появится 2-литровый двигатель, который разработан Geely совместно с Renault.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Премьера ожидается до конца 2024 года или в самом начале 2025-го.

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