В сети показали особенности новой дешевой модели Mazda

Новая дешевая модель Mazda EZ-6 2024 года уже поступила в продажу. Автомобиль привлек внимание своей низкой ценой и возможностями. В сети показали его особенности.

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Нового преемника седана Mazda 6 ранее показали на официальных фото. Теперь на канале EV Pulse продемонстрировали интересные детали. Модель получила хорошее оснащение: электрорегулировки кресел вместе с подставкой для ног, выдвижной спойлер сзади, бесконтактный ключ с технологией NFC.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Цена Mazda EZ-6 – от 19 600 долларов за гибридный вариант.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 480 и 600 км в зависимости от батареи (такой вариант обойдется примерно в 22 000 долларов). У гибрида Mazda EZ-6 общий запас хода составляет 1300 км.

На самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6.

Недавно стало известно, что новая Mazda EZ-6 проходит испытания в Германии. Это автомобиль в европейской спецификации, который через какое-то время отправится в продажу. Скорее всего, в Европе машина подорожает.

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