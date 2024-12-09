Новый бюджетник Suzuki стал лучшим автомобилем: чем хороша эта машина

Новая модель Suzuki Swift 2024 года – стильный бюджетный автомобиль с низким расходом топлива. Компактный хэтчбек ранее представили официально, а теперь он стал лучшим автомобилем.

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Как напоминает OBOZ.UA, британский Top Gear назвал лучшие автомобили 2024 года в рамках своей ежегодной премии. В категории "Лучший компактный автомобиль" победил именно Suzuki Swift.

Дизайн нового Swift оказался эволюционным. Эта модель всегда сохраняет характерную внешность. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений.

Длина кузова равна 3860 мм при колесной базе в 2450 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм. Новинка построена на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения модели.

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал про новый недорогой кроссовер Skoda.