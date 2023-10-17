В сети показали новый бюджетный кроссовер Kia дешевле Логана. Фото

На фото показали новый бюджетный кроссовер Kia Sonet после модернизации. Автомобиль привлекает низкой ценой – даже новый Логан сегодня дороже. Скоро машина отправится в продажу.

О новинке стало известно Autocar. Новый Kia Sonet 2024 модельного года выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда, который в том числе распространяется на бюджетные модели.

Спереди установили фары сложной геометричной формы со "столбами" дневных ходовых огней, фирменную решетку и бампер с крупным воздухозаборником и серебристым декором.

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Сзади внимание привлекают вертикальные фонари, которые соединили горизонтальной светодиодной полосой. Длина кузова составляет 4110 мм при колесной базе в 2500 мм, ширина – 1790 мм, а высота равна 1625 мм.

Ожидается, что в списке оснащения Kia Sonet 2024 после обновления появятся бесключевой доступ, парктроник, 10,25-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для смартфона.

Переднеприводный кроссовер Kia получит моторы объемом от 1 до 1,5 л мощностью 84-120 л.с. Цена – от 9500 долларов.

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