Новый недорогой кроссовер Nissan представлен официально – фото Rogue 2024

Новый недорогой кроссовер Nissan Rogue 2024 модельного года представлен официально. Недавно в сеть попали свежие утечки, но теперь производитель показал новинку на официальных фото.

Об этом сообщает Motor1. Новый кроссовер Nissan Rogue 2024, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, полностью рассекретили. Один из самых сильных соперников Toyota RAV4 прошел модернизацию.

Спереди – новый бампер и широкая решетка между фарами с аккуратным хромированным декором. Сзади изменилась графика внутри фонарей. Также в палитру добавили новые цвета кузова (Deep Ocean Blue Pearl, Baja Storm, Everest White Pearl) и наборы колесных дисков диаметром 18 и 19 дюймов.

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В салоне Nissan Rogue 2024 года появился крупный 12,3-дюймовый монитор новой мультимедийной системы со встроенными сервисами Google Maps, Google Assistant и Google Play. Доступна также синхронизация Apple CarPlay.

В США модель предлагают с бензиновым двигателем мощностью 201 л.с. С технической точки зрения изменений не произошло. На данный момент цена Nissan Rogue в США – от 27 910 долларов. Возможно, обновленный кроссовер окажется чуть дороже.

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