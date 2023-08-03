В сети показали доступный внедорожник из США. Фото

В США показали новый доступный внедорожник Polaris для самых тяжелых условий. Это наиболее комфортная и хорошо оснащенная модель производителя, которая подойдет широкому кругу покупателей.

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Новый Polaris Ranger XD 1500 – это пикап, который подготовлен как к передвижению по бездорожью, так и к транспортировке грузов. О новинке сообщает The Drive.

Так, транспортное средство напоминает своеобразный гибрид багги и квадроцикла. Однако у Polaris Ranger XD 1500 закрытая кабина с крышей. Но машину можно заказать с двумя рядами кресел или в модификации без дверей и ветрового стекла.

Пикап Ranger XD 1500 способен перевозить до 680 кг в грузовом отсеке и буксировать 1588 кг. В компании отмечают, что такие возможности транспортного средства отлично подойдут для фермеров.

В движение пикап Polaris Ranger XD 1500 приводит трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. (142 Нм крутящего момента). Мотор получил герметичную защиту.

В списке оснащения – водонепроницаемая мультимедийная система, кондиционер, подогрев руля и кресел, аудиосистема JBL, система помощи при движении по наклонной поверхности Hill Assist. Цена – от 29 999 долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новых внедорожниках Toyota. Компания показала сразу несколько моделей в стиле Land Cruiser.