В сети показали доступную альтернативу Toyota Land Cruiser

К премьере готовится Toyota Prado 250 – более доступная альтернатива внедорожнику Land Cruiser 300. Грядущий автомобиль показали в сети, хотя до дебюта модели осталось совсем немного.

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Премьера нового Toyota Land Cruiser Prado 250 состоится 1 августа. По данным Autoevolution, новое поколение Prado действительно получит индекс 250.

Недавно сам автопроизводитель показал пару интригующих фото новинки. Однако на них была ограниченная информация. Тем не менее, Halo oto на платформе YouTube доработал картинки и показал, как может выглядеть новый японский внедорожник с учетом имеющейся на данный момент информации.

Показываем эти изображения здесь. Известно, что новинка разделит платформу и большую часть кузовных панелей с новым Lexus GX, который показали ранее. Однако новая Toyota Prado получит уникальный дизайн передней части и переработанную корму.

Очевидно, что следующее поколение Prado визуально отсылает к классической модели 1980-х годов (Toyota Land Cruiser FJ62) своим квадратным силуэтом и простыми формами разных элементов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом седане Toyota. Он крупнее и дешевле Camry.