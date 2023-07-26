Удешевленный вариант Toyota Land Cruiser показали на живом фото

Внедорожник Toyota Prado является удешевленным и немного уменьшенным вариантом полноразмерного Land Cruiser. Автомобиль 2024 модельного года показали на живом фото. Традиционно модель является выбором для тех, кто хочет сэкономить на покупке.

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О новинке сообщает Motor1. До этого автомобиль показывали на тизерах с небольшим количеством визуальной информации. Ранее мы могли увидеть силуэт внедорожника, но не более. Теперь производитель показал переднюю часть машины.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024 все еще не показали целиком – полная премьера состоится позже в этом году. Но даже небольшой фрагмент передней части раскрывает много секретов.

Мы видим прямоугольную фару очень простой формы и такого же формата фальшрадиаторную решетку с большим количеством мелких вентиляционных прорезей. Минимальное количество хромированной отделки сочетается с обильным использованием темного пластика.

Всем своим видом японский внедорожник демонстрирует готовность справляться с трудными условиями за пределами ровных дорог. Еще можно обратить внимание на надпись бренда вместо логотипа на решетке.

Еще один важный момент – отсылка к классическому внедорожнику Toyota Land Cruiser FJ62, который позирует на фоне. Очевидно, что следующее поколение Prado визуально отсылает к классической модели 1980-х годов своим квадратным силуэтом и простыми формами разных элементов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о большом и доступном седане Toyota, который многим понравится больше Camry.