Toyota показала седан, который дешевле и больше Camry

Большой седан Toyota Avalon 2023 модельного года получил новую базовую модификацию. Такой автомобиль является самым дешевым в линейке, еще и двигатель экономичный.

Видео дня

По информации Autohome, именно благодаря новому двигателю в большей степени и удалось снизить цену на седан Avalon. Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2 л выдает 177 л.с. мощности.

Агрегат достался модели от младших Toyota RAV4 и Corolla. Равно как и вариатор CVT. Благодаря этой связке получился привлекательный расход топлива – 6,1 л/100 км в комбинированном режиме.

Еще одна статья экономии – оснащение. От цифрового щитка приборов отказались в пользу классических аналоговых циферблатов и уменьшили диагональ центрального монитора информационно-развлекательного комплекса.

Toyota Avalon крупнее Camry. Однако цена такой упрощенной модификации получилась очень привлекательная – от 29 200 долларов. Пока такой седан отправится в продажу в Китае. При этом в Украине та же Toyota Camry дороже – от 31 600 долларов за базовый вариант.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, Skoda показала сразу две свои новые дешевые модели. Автомобили получили современное оснащение.