В сети обсуждают необычную модель Nissan: фото и характеристики Leaf 2026

Новый электромобиль Nissan Leaf 3 поколения вызвал бурные обсуждения в сети. Автомобиль полностью рассекречен как долгожданный преемник недорогой модели. При этом машина получила необычные стилистические решения.

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Подробнее об этом рассказывает Carscoops. Очевидно, что новый Nissan Leaf 2026 модельного года является не хэтчбеком, а кроссовером. Машину построили на базе электромобиля Nissan Ariya, однако новый Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактнее.

Переход на другой формат кузова производитель обыграл интересным образом. Силуэт старались сделать максимально динамичным. Ручки задних дверей визуально скрыли. А фонари вместе с формой кормы вдохновлены спортивным купе Nissan Z.

Однако эти эффектные фонари получит не каждый Leaf. Электрический кроссовер Nissan в базовых исполнениях оснащен упрощенными элементами, которые выглядят по-другому.

Также у стандартной машины нет 19-дюймовых колесных дисков. Не предлагается и панорамная крыша с регулируемым электрохромным затемнением. Все это досталось Nissan Leaf Platinum+ в топовой комплектации.

Запас хода Leaf 2026 составит 480 км в максимальном варианте с батареей емкостью 75 кВтч. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 174 и 214 л.с. Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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