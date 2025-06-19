Самый доступный электроседан BMW показали в топовом варианте вживую

Новая BMW 3 Series Neue Klasse станет самым доступным электроседаном бренда в ближайшем будущем. Автомобиль еще не рассекретили официально, но его показали вживую в топовом исполнении.

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Премьера модели состоится позже. Тем временем автомобиль уже выехал на дорогу для ходовых испытаний прототипа. Его показывает CarSpyMedia. На видео поймали мощный электрокар BMW M3 EV 2027 года, который возглавит линейку модели.

Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок, в том числе ДВС.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

А электрический седан BMW M3 2027 модельного года станет самым мощным и быстрым исполнением автомобиля.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой электрический седан Hyundai.