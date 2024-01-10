В сегменте доступных авто намечается борьба – противостояние VW и Toyota

Toyota и VW готовятся отчитаться о рекордных продажах за 2023 год, который рассчитывают завершить с очень высокими показателями. Этому во многом поспособствовали дешевые модели, которые доминируют в линейках японского и немецкого брендов.

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По информации Motor1, Volkswagen уже сообщил о том, что за 2023 год продал 9,24 миллионов автомобилей. Это суммарная статистика концерна VW Group, в который входит множество брендов.

Производитель сумел нарастить поставки на 12% в сравнении с 2022 годом, когда итоговая цифра составила 8,26 миллионов машин. Успешный 2023 год создает прямое противостояние с Toyota.

Японская компания, суммарно с Lexus, намеревалась объявить о том, что в 2023 году общие продажи превысили 10 миллионов автомобилей по всему миру. Но мы все еще ждем итоговую статистику.

Ожидается, что 2023 год может стать рекордным для автопроизводителя. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2019 году с 9 714 253 автомобилями по всему миру (только Toyota и Lexus, без учета Daihatsu и Hino).

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