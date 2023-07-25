Новый Chevrolet Bolt готовят в соперничество Nissan Leaf: детали

Доступный электромобиль Chevrolet Bolt готовится к смене поколений. Модель находится в разработке прямо сейчас, и этот процесс придется ускорить.

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Это связано с тем, что электрокар актуальной генерации снимут с производства к концу 2023 года. При этом изначально не планировалось готовить преемника. Но, по информации непосредственно из General Motors, новая модель все же появится.

Новый Chevrolet Bolt построят в рамках модульной электромобильной архитектуры Ultium. Именно благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею.

Bolt – один из главных соперников для Nissan Leaf. В новом поколении модель усилит свои позиции. Конкретной информации о машине пока нет. Однако запас хода должен превысить 400 км.

Вернуться к разработке электрокара решили после высокого спроса на уходящую модель. Изначально от нового Bolt планировали отказаться. Однако преемник все же появится.

Формат автомобиля пока тоже держат в секрете. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер.

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