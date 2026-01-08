УкраїнськаУКР
русскийРУС

В новом стиле: популярный недорогой кроссовер Skoda показали в сети

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
18
Skoda Karoq

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq давно не получал обновлений. Ожидается, что следующий автомобиль выполнят в другом стиле. Вариант дизайна показали в сети.

Видео дня

Производитель пока ничего не рассказывает про новую Skoda Karoq. Поэтому автомобиль показали с другим дизайном на канале TALKWHEELS как творческий проект. Получилось довольно необычно, чем-то напоминает электрокары Skoda.

На первых фото ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia подготовила к выходу на рынок очень дешевый кроссовер.