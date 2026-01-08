В новом стиле: популярный недорогой кроссовер Skoda показали в сети

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq давно не получал обновлений. Ожидается, что следующий автомобиль выполнят в другом стиле. Вариант дизайна показали в сети.

Производитель пока ничего не рассказывает про новую Skoda Karoq. Поэтому автомобиль показали с другим дизайном на канале TALKWHEELS как творческий проект. Получилось довольно необычно, чем-то напоминает электрокары Skoda.

На первых фото ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

