В Китае создали "устаревший" кроссовер размером с Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер BYD Fang Cheng Bao Titanium 3 – относительно недорогой автомобиль из Китая размером с Toyota RAV4. При этом модель получилась в какой-то степени устаревшей.

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О машине рассказывает Carscoops. Новым BYD Fang Cheng Bao Titanium 3 был еще в 2023 году, когда электрокроссовер обещали отправить в продажу. Но, удивительно для китайских машин, автомобиль готовят к выходу на рынок в 2025 году. За это время конструкция и оснащение могли устареть, учитывая низкое качество китайских компонентов.

Габаритами кроссовер BYD напоминает RAV4, но дизайном на него совершенно не похож. Китайский кроссовер собрал в себе множество стилистических элементов чужих компаний – популярный китайский прием, который "растворяет" идентичность автомобиля.

Здесь геометричный силуэт и выраженные колесные арки, которые визуально делают колеса крупнее. Полноприводную трансмиссию организовали посредством двух электромоторов мощностью 148 и 268 л.с.

Запас хода ранее обещали на уровне 400 км. Интересно, сколько из этих километров "разбежалось" за несколько лет? В продажу электрокар BYD Fang Cheng Bao Titanium 3 отправится с ценой около 30 300 долларов.

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