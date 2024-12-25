Какие новые недорогие автомобили оказались самыми безопасными
В Euro NCAP проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Опубликован длинный список участников краш-тестов среди самых новых машин, которые станут массовыми уже в 2025 году. Среди них есть недорогие модели, которые оказались самыми безопасными.
О свежих результатах испытаний сообщает Motor1. Серии испытаний подвергли большое количество новых автомобилей. В том числе и довольно дорогих премиальных моделей с мощными моторами.
Однако мы в OBOZ.UA заинтересовались более доступными вариантами и выделили из списка подходящие машины. Все они получили рейтинг 5 звезд по результатам краш-тестов.
Самые безопасные автомобили 2025 года:
- Hyundai Santa Fe (с дополнительным пакетом безопасности);
- Leapmotor C10;
- Lexus LBX;
- Mazda CX-80;
- Mini Countryman;
- Subaru Forester;
- Volvo EX30.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, автомобильная компания бывшего украинского предпринимателя столкнулась с серьезными проблемами.