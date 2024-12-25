Какие новые недорогие автомобили оказались самыми безопасными

В Euro NCAP проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Опубликован длинный список участников краш-тестов среди самых новых машин, которые станут массовыми уже в 2025 году. Среди них есть недорогие модели, которые оказались самыми безопасными.

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О свежих результатах испытаний сообщает Motor1. Серии испытаний подвергли большое количество новых автомобилей. В том числе и довольно дорогих премиальных моделей с мощными моторами.

Однако мы в OBOZ.UA заинтересовались более доступными вариантами и выделили из списка подходящие машины. Все они получили рейтинг 5 звезд по результатам краш-тестов.

Самые безопасные автомобили 2025 года:

Hyundai Santa Fe (с дополнительным пакетом безопасности);

Leapmotor C10;

Lexus LBX;

Mazda CX-80;

Mini Countryman;

Subaru Forester;

Volvo EX30.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, автомобильная компания бывшего украинского предпринимателя столкнулась с серьезными проблемами.