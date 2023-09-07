В Китае создали доступную альтернативу самым модным электрокарам. Фото

Новый Changan Qiyuan CD701 из Китая – необычная альтернатива самым модным электрокарам. Эту нишу сейчас занимают кроссоверы и пикапы, однако Qiyuan CD701 объединил в себе сразу все, хотя окажется намного дешевле.

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О машине сообщает CarNewsChina. Автомобиль готовят к продаже в 2024 году. Но кажется, что необычный китайский электромобиль уже полностью готов к производству.

Выглядит Changan Qiyuan CD701 необычайно самобытно для китайской машины. Сам формат можно назвать экспериментальным. Но и в целом дизайн очень оригинальный. Конечно, заметны некоторые отсылки – например, к Pontiac Aztek в задней части. Но о присущем автомобилям из КНР копировании здесь речь не идет.

У машины современное оснащение. В списке есть крупный монитор информационно-развлекательного комплекса, проекция показателей на ветровое стекло перед водителем.

Известно, что в движение электрический пикап-кроссовер Changan Qiyuan CD701 приводят два мотора в составе полноприводной трансмиссии. Однако точные детали не сообщаются.

Возможно, по пути к серийному производству электрокар немного изменится. Хотя на данный момент машина кажется почти готовой к выходу на рынок.

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