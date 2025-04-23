В каком порядке водители проедут перекресток: тест с ПДД с подвохом
Успешная сдача тестов по правилам дорожного движения требует не только теоретических знаний, но и умения быстро оценивать дорожную ситуацию. Особенно это касается сложных перекрестков, где ошибка при оценке сигналов светофора или очередности проезда может привести к аварии.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Разбор подобных ситуаций помогает лучше усвоить логику ПДД и научиться принимать решения уверенно и безошибочно.
В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?
- Синий грузовик, белый автомобиль, зеленый автомобиль.
- Белый автомобиль, зеленый, грузовик.
- Зеленый автомобиль, грузовик, белый.
- Зеленый автомобиль, белый, грузовик.
- Грузовик, зеленый автомобиль, белый.
- Белый автомобиль, грузовик, зеленый.
Объяснение
На изображении есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Грузовик проезжает прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленого намерен выполнить разворот. Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Все водители могут продолжить движение, поскольку грузовику и зеленому автомобилю горит зеленый сигнал светофора, а белому автомобилю на основной секции горит красный, но включенная стрелочка зеленого цвета в дополнительной секции позволяет проехать в указанном направлении.
Наибольшей ошибкой в этой ситуации будет считать, что поскольку светофоры позволяют движение всем трем автомобилям, то водители разъедутся в этой ситуации, руководствуясь правилом помехи справа, и таким образом у водителя белого автомобиля будет преимущество перед грузовиком. На самом деле нет. В таких ситуациях предпочтение отдается транспортным средствам, двигающимся на зеленый сигнал светофора на основной его секции.
Пункт 16.9 ПДД определяет, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции светофора одновременно с желтым или красным сигналом, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям. То есть выходит, что водитель белого автомобиля должен дать дорогу как грузовику, так и зеленому автомобилю.
Водителю же зеленого автомобиля в этой ситуации поворот налево вообще запрещается, поскольку тогда он выедет на дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", и будет двигаться против потока.
Теперь остается выяснить, кто едет первым, а кто вторым. И здесь все максимально просто: согласно пункту 16.6 ПДД, водитель, при зеленом сигнале поворачивающийся налево или разворачивающийся, обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении прямо или поворачивающими направо. То есть водитель зеленого автомобиля уступит дорогой грузовику и проедет перекресток вторым. И в итоге порядок разъезда у нас такой: грузовик, зелёный автомобиль, белый.
Правильный ответ
Правильный ответ – 5.
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