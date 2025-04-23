В каком порядке водители проедут перекресток: тест с ПДД с подвохом

Успешная сдача тестов по правилам дорожного движения требует не только теоретических знаний, но и умения быстро оценивать дорожную ситуацию. Особенно это касается сложных перекрестков, где ошибка при оценке сигналов светофора или очередности проезда может привести к аварии.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Разбор подобных ситуаций помогает лучше усвоить логику ПДД и научиться принимать решения уверенно и безошибочно.

В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Синий грузовик, белый автомобиль, зеленый автомобиль. Белый автомобиль, зеленый, грузовик. Зеленый автомобиль, грузовик, белый. Зеленый автомобиль, белый, грузовик. Грузовик, зеленый автомобиль, белый. Белый автомобиль, грузовик, зеленый.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Грузовик проезжает прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленого намерен выполнить разворот. Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Все водители могут продолжить движение, поскольку грузовику и зеленому автомобилю горит зеленый сигнал светофора, а белому автомобилю на основной секции горит красный, но включенная стрелочка зеленого цвета в дополнительной секции позволяет проехать в указанном направлении.

Наибольшей ошибкой в этой ситуации будет считать, что поскольку светофоры позволяют движение всем трем автомобилям, то водители разъедутся в этой ситуации, руководствуясь правилом помехи справа, и таким образом у водителя белого автомобиля будет преимущество перед грузовиком. На самом деле нет. В таких ситуациях предпочтение отдается транспортным средствам, двигающимся на зеленый сигнал светофора на основной его секции.

Пункт 16.9 ПДД определяет, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции светофора одновременно с желтым или красным сигналом, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям. То есть выходит, что водитель белого автомобиля должен дать дорогу как грузовику, так и зеленому автомобилю.

Водителю же зеленого автомобиля в этой ситуации поворот налево вообще запрещается, поскольку тогда он выедет на дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", и будет двигаться против потока.

Теперь остается выяснить, кто едет первым, а кто вторым. И здесь все максимально просто: согласно пункту 16.6 ПДД, водитель, при зеленом сигнале поворачивающийся налево или разворачивающийся, обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении прямо или поворачивающими направо. То есть водитель зеленого автомобиля уступит дорогой грузовику и проедет перекресток вторым. И в итоге порядок разъезда у нас такой: грузовик, зелёный автомобиль, белый.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5.

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