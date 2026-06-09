В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Задание по ПДД

Даже на перекрестках, расположенных за пределами населенных пунктов водители не должны забывать требования ПДД относительно приоритета на дороге. Ведь от этого напрямую зависит безопасность движения. Сможете ли вы правильно преодолеть такой загородный перекресток, поможет определить тест.

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Это задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами пересечение дорог, на котором встретились красный грузовой автомобиль, поворачивающий направо, а также желтая легковушка и синий трактор, водители которых поворачивают налево. Вам предстоит определить, в каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток? Выберите один из вариантов:

желтый автомобиль и грузовик, а затем синий трактор; синий трактор, а затем желтый автомобиль вместе с красным грузовиком; грузовик, трактор, желтый автомобиль; желтый автомобиль, трактор, грузовик.

Перекресток наш, как мы уже указали, судя по всему, находится вне населенного пункта, и он не оборудован светофорами, а значит является нерегулируемым. Начать его разбор нужно с определения, являются ли пересекающиеся здесь дороги равнозначными.

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Классических знаков приоритета, как 2.3 "Главная дорога" или 2.1 "Уступить дорогу", мы на этом рисунке не видим. Однако здесь есть другой знак из группы предупредительных, который и поможет определить все правильно. Это знак 1.22 "Перекресток со второстепенной дорогой". Он дает понять водителю желтой легковушки, что он движется по главной. А значит за ним и преимущество в этой ситуации – он проедет первым.

Логично предположить, что перед выездом на этот перекресток, водители грузовика и трактора увидели перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу". Соответственно, эти два транспортных средства находятся на равнозначных второстепенных дорогах. Движутся они со встречных направлений, а значит, в такой ситуации дорогу должен уступить водитель, который на перекрестке поворачивает налево или разворачивается. При этом он уступит водителю, поворачивающему направо или едущему прямо.

То есть водитель трактора из условий нашей задачи обязан уступить дорогу водителю грузовика. Водитель же грузовика может спокойно проехать перекресток одновременно с желтым легковым автомобилем, поскольку траектории их движения не пересекаются. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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