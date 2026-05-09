В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Задание по ПДД

В большинстве ситуаций на дороге трамвай имеет преимущество над остальными транспортными средствами, но не во всех. Насколько хорошо вы помните положения ПДД, когда надо делать для рельсового транспорта исключения, а когда – нет, поможет проверить специальный тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, через который трамвай едет прямо. Попутное ему синее авто при этом поворачивает налево, а красное авто, приближающееся к ним сбоку, также сигнализирует о левом повороте. Ваша задача – правильно определить, в каком порядке эти транспортные средства проедут изображенный перекресток? Выберите правильный вариант среди предложенных:

красный автомобиль, синий, трамвай; красный автомобиль, трамвай, синий; синий автомобиль, трамвай, красный; синий автомобиль, красный, трамвай. трамвай, синий автомобиль, красный; трамвай, красный автомобиль, синий.

Первое, что мы делаем, как и в любой задаче такого типа, это определяем, что за перекресток перед нами. На нем не установлены светофоры, но есть дорожные знаки приоритета. Следовательно, это нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

При этом, согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", преимуществом пользуется водитель красного автомобиля, поскольку он движется по главной дороге. При этом он имеет преимущество как перед синим автомобилем, так и перед трамваем. И это подтверждается пунктом 16.12 действующих ПДД, согласно которому трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения, но только при условии, что он находится на равнозначных с этими нерельсовыми транспортными средствами дорогах.

Итак, поскольку трамвай находится на второстепенной дороге, он должен уступить дорогу красному автомобилю. Но вот с синим автомобилем они находятся уже на равнозначных дорогах – оба на второстепенной. И уже в этой ситуации трамвай имеет преимущество. Пункт правил, который мы только что вспомнили, указывает, что на равнозначных дорогах преимущество предоставляется именно трамваю. Так что правильным вариантом ответа на эту задачу является второй.

