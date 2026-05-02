Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Ситуации на дорогах, где одновременно работает и светофор, и регулировщик, часто становятся настоящим испытанием для водителей, особенно для тех, кто подзабыл основы ПДД.

Канал "По правилам" предложил интересную задачу, которая проверяет умение правильно приоритезировать сигналы дорожного движения на перекрестке. В приведенном сценарии водители синего и красного автомобилей оказались перед выбором, можно ли продолжать движение, учитывая противоречивые сигналы светофора и регулировщика.

Важно помнить, что знание этих нюансов является критически необходимым для безопасного проезда и избежания аварийных ситуаций. Попробуйте самостоятельно решить эту задачу, выбрав правильный вариант ответа среди предложенных ниже.

Условия дорожной задачи

На регулируемом перекрестке к светофору подъехали два автомобиля: синий, который планирует поворот направо, и красный, который намерен повернуть налево. Светофор сейчас демонстрирует красный свет, однако включенная дополнительная зеленая стрелка позволяет движение только синему автомобилю направо. В то же время на перекрестке присутствует регулировщик, правая рука которого вытянута вперед.

Вопрос: Водитель какого автомобиля имеет право продолжить движение в этой ситуации?

Выберите один из вариантов:

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба имеют право продолжать движение. Оба не имеют права продолжать движение.

Анализ приоритетности сигналов

В соответствии с пунктом 8.8 Правил дорожного движения, при вытянутой вперед правой руке регулировщика, движение со стороны его левой стороны разрешено безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях. Поскольку к нашим водителям регулировщик повернут именно левой стороной, он предоставляет им разрешение на выполнение маневров в любом выбранном направлении. Но как быть со светофором, ограничивающим движение красного авто?

Ключевым моментом является пункт 8.3 ПДД, который устанавливает четкую иерархию: сигналы регулировщика имеют абсолютное преимущество над сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Следовательно, в данной ситуации водителям следует полностью игнорировать запрещающий сигнал светофора, поскольку распоряжения регулировщика являются приоритетными.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, правильный ответ – номер 3, поскольку оба водителя имеют законное право продолжать движение в задуманном направлении, руководствуясь исключительно сигналами регулировщика.

OBOZ.UA предлагает освежить знания по ПДД по разъезду на дороге.

