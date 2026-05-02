Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика
Ситуации на дорогах, где одновременно работает и светофор, и регулировщик, часто становятся настоящим испытанием для водителей, особенно для тех, кто подзабыл основы ПДД.
Канал "По правилам" предложил интересную задачу, которая проверяет умение правильно приоритезировать сигналы дорожного движения на перекрестке. В приведенном сценарии водители синего и красного автомобилей оказались перед выбором, можно ли продолжать движение, учитывая противоречивые сигналы светофора и регулировщика.
Важно помнить, что знание этих нюансов является критически необходимым для безопасного проезда и избежания аварийных ситуаций. Попробуйте самостоятельно решить эту задачу, выбрав правильный вариант ответа среди предложенных ниже.
Условия дорожной задачи
На регулируемом перекрестке к светофору подъехали два автомобиля: синий, который планирует поворот направо, и красный, который намерен повернуть налево. Светофор сейчас демонстрирует красный свет, однако включенная дополнительная зеленая стрелка позволяет движение только синему автомобилю направо. В то же время на перекрестке присутствует регулировщик, правая рука которого вытянута вперед.
Вопрос: Водитель какого автомобиля имеет право продолжить движение в этой ситуации?
Выберите один из вариантов:
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба имеют право продолжать движение.
- Оба не имеют права продолжать движение.
Анализ приоритетности сигналов
В соответствии с пунктом 8.8 Правил дорожного движения, при вытянутой вперед правой руке регулировщика, движение со стороны его левой стороны разрешено безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях. Поскольку к нашим водителям регулировщик повернут именно левой стороной, он предоставляет им разрешение на выполнение маневров в любом выбранном направлении. Но как быть со светофором, ограничивающим движение красного авто?
Ключевым моментом является пункт 8.3 ПДД, который устанавливает четкую иерархию: сигналы регулировщика имеют абсолютное преимущество над сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Следовательно, в данной ситуации водителям следует полностью игнорировать запрещающий сигнал светофора, поскольку распоряжения регулировщика являются приоритетными.
Ответ на тест по ПДД
Таким образом, правильный ответ – номер 3, поскольку оба водителя имеют законное право продолжать движение в задуманном направлении, руководствуясь исключительно сигналами регулировщика.
