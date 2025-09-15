В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест на знание ПДД

ПДД – основа безопасности на дороге. Знание приоритетов, знаков и алгоритма действий в сложных ситуациях помогает избегать аварий. Именно для этого и существуют тесты по ПДД: они тренируют внимание, логику и скорость принятия решений.

Вот пример задания: перекресток, несколько разных участников движения и необходимость определить правильный порядок их проезда. Такое упражнение не только проверяет знания, но и моделирует реальную дорожную ситуацию, в которой каждый водитель может оказаться. Так в каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток?

В каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток?

Желтое авто и велосипед, потом мотоцикл, потом синее авто. Мотоцикл, потом велосипед и желтое авто, последним – синее авто. Велосипед, синее авто, желтое авто и мотоцикл. Желтое авто, мотоцикл, синее авто, велосипед. Синее авто, мотоцикл, а затем желтый автомобиль вместе с велосипедом.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Велосипедист и мотоциклист проезжают прямо, а водители желтой и синей машин поворачивают налево. На перекрестке установлен светофор, но видим, что он не работает, а значит, перекресток из регулируемого становится нерегулируемым.

Соответственно, дальше водители должны руководствоваться дорожными знаками приоритета. Перед желтым автомобилем и велосипедом мы видим знак 2.3 "Главная дорога" без таблички, которая бы указывала ее направление. Следовательно, получается, что главная дорога идет прямо.

В таком случае мотоциклист и водитель синего автомобиля, подъезжая к перекрестку, должны были увидеть перед собой знак 2.1 "Дать дорогу". Они на второстепенной дороге, а значит, проедут через перекресток только после того, как это сделает водитель желтого автомобиля и велосипедист.

Между собой мотоциклист и водитель синего авто находятся на равнозначных дорогах. Движутся они со встречных направлений, а следовательно, в таких ситуациях дорогу должен дать водитель нерельсового транспортного средства, которое поворачивает налево или разворачивается. То есть водитель синего авто должен уступить дорогу мотоциклисту и проехать перекресток последним.

Правильный порядок: сначала желтое авто и велосипед, затем мотоцикл, а последним – синее авто. Это соответствует варианту 1.

