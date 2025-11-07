В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест для водителей

Чтобы не создавать аварийных ситуаций на перекрестках, важно проезжать их в строгом соответствии с действующими ПДД. А вы хорошо сможете справиться с этой задачей, если на пересечении дорог встретятся несколько транспортных средств разных типов?

Для самопроверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача здесь довольно типичная: определить, в каком порядке должны разъехаться три водителя. Особенностью является то, что один из них – велосипедист.

Итак, перед нами перекресток, на котором одновременно оказались три водителя. Велосипедист едет прямо, так же как и водитель белой легковушки. И только желтая машина поворачивает налево, пересекая траекторию белой. Вот варианты ответа на вопрос, в каком порядке они должны разъехаться:

белый автомобиль, желтый, велосипедист; белый автомобиль, велосипедист, желтый; желтый автомобиль, велосипедист, белый; желтый автомобиль, белый, велосипедист; велосипедист, белый автомобиль, желтый; велосипедист, желтый автомобиль, белый.

Начинаем, как всегда, с того, что определяем тип перекрестка. Светофоров на нем нет, регулировщика тоже не видно – значит, он нерегулируемый. Однако мы видим несколько знаков. Это 2.1 "Уступить дорогу", и 2.3 "Главная дорога", они подскажут нам, кто из водителей имеет приоритет.

По главной дороге на этом перекрестке движется только велосипедист. Следовательно, по приоритету, именно он проедет перекресток первым. И нет, он не должен давать дорогу только потому, что он – велосипедист. Водители велосипедов являются равноправными участниками дорожного движения и подчиняются всем основным требованиям ПДД наравне с остальными.

А дальше все просто. Разъезд двух автомобилей, находящихся на равнозначных дорогах, должен состояться по пункту 16.13 Правил. Согласно ему, преимуществом пользуется водитель белого автомобиля, поскольку он едет прямо, в то время как водитель желтого автомобиля поворачивает налево.

Итак, порядок проезда здесь такой: первым с главной дороги проезжает велосипедист, за ним движется белое авто, ведь оно едет прямо, а последней проедет желтая машина, ведь она поворачивает налево. Правильный вариант ответа здесь – пятый.

