В каком порядке разъедутся авто? Тест по ПДД

Джентльменское поведение на дороге предполагает не просто взаимную вежливость, а, в первую очередь, строгое соблюдение требований ПДД. Поэтому разъезжаться из положения, в котором в одной точке оказались одновременно несколько водителей, нужно исключительно в соответствии с этими требованиями.

Насколько вы сможете справиться с порядком разъезда в достаточно нетипичной ситуации – узнайте с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Итак, мы видим три машины, которые встретились на перекрестке, движение на котором затрудняют дорожные работы. Синее и желтое авто сигнализируют, что планируют повернуть налево, а красная машина движется прямо. Каким будет порядок их проезда в этой ситуации. Варианты ответа здесь такие:

желтый автомобиль – красный – синий; красный – синий – желтый; синий – желтый – красный; желтый – синий – красный; красный – желтый – синий; синий – красный – желтый.

Итак, перекресток, на котором сложилась такая ситуация, является нерегулируемым. Однако мы видим на нем знаки приоритета. Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", приоритет в этой ситуации имеют водители желтой и красной машин и именно они будут решать, кто проедет первым, а кто вторым. Синяя машина точно проедет здесь последней. Но развести водителей по правилу правой руки нам здесь не удастся, ведь мы видим препятствие в виде дорожных работ.

В таком случае в силу вступает пункт 13.4 действующих ПДД, который предусматривает, что дорогу уступить должен водитель, на полосе которого находится препятствие. В этой полосе, согласно условиям задачи, находится водитель желтого авто. Ему и поворачивать приходится именно потому, что нужно объехать это препятствие.

Вот и имеем полный порядок разъезда. Первым проедет красное авто, дальше двинется желтая машина, которая его пропускала, а последним выполнит запланированный поворот водитель синего авто, который находится на второстепенной дороге. Правильным является пятый вариант ответа.

