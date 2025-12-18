В каком порядке разъедутся авто? Задание по ПДД
Тесты по ПДД развивают скорость анализа дорожной ситуации и умение принимать решения в ограниченное время. Они формируют понимание приоритетов и знаков, а не механическое запоминание правил. Такие задания снижают риск ошибок в реальном движении и помогают избегать аварийных ситуаций.
Кроме того, тесты полезны как для начинающих, так и для опытных водителей, ведь правила и нюансы легко забываются. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить порядок разъезда авто.
Какой правильный порядок разъезда в изображенной ситуации?
- Желтый и синий автомобили проедут одновременно, красный автомобиль – второй;
- красный автомобиль, желтый и синий – одновременно;
- желтый автомобиль, красный, синий;
- Синий автомобиль, красный, желтый; синий автомобиль, красный, желтый.
Объяснение
Есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Желтый и красный поворачивают налево, а синий – направо. Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. На перекрестке установлены знаки, которые и помогут решить вопрос.
Согласно знакам 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 2.1 "Уступить дорогу", а также табличке 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится желтый автомобиль, а красный и синий находятся на второстепенной дороге.
Очевидно, что первым едет именно водитель желтой машины. А водители синей и красной будут решать, кто проедет вторым, а кто третьим. В этом им поможет пункт 16.12 Правил дорожного движения, который хорошо всем известен как правило препятствия справа. Согласно этому правилу, преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является препятствием с правой стороны для водителя синего.
Так что на самом деле все просто. Единственное, что могло вызвать вопросы, – это то, обязывает ли знак "Проезд без остановки запрещен" уступать дорогу так же, как и знак "Уступить дорогу". Как видим, да – обязывает.
Поэтому порядок следующий: желтый автомобиль, красный, синий. Это соответствует варианту №3.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен уступить дорогу;
- или подумайте, какое авто вторым проедет непростой перекресток.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.