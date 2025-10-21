Кто из водителей нарушит правила? Тест на знание ПДД

Если обгонять на дороге не по правилам, можно создать чрезвычайно опасную ситуацию. Именно поэтому важно четко знать все пункты ПДД, которые регулируют обгон.

Чтобы проверить свои знания в этой сфере, пройдите тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Рассмотрите изображение с заданием и скажите, кто из водителей в такой ситуации нарушит Правила? Перед собой мы видим перекресток, на котором оказались грузовик и три легковушки. Водитель красной машины хочет обогнать грузовик. Для этого он подает левый световой сигнал. Позади этой пары движутся желтое такси и зеленая машина. Водитель зеленой тоже включил левый поворотник, чтобы предупредить об обгоне. Итак, кто из них является потенциальным нарушителем:

только водитель зеленой машины; только водитель красной; оба нарушат правила; никто не нарушит.

В первую очередь, конечно, стоит вспомнить, в каких местах действующие ПДД запрещают выполнять обгон. Об этом говорится в пункте 14.6. Согласно ему, обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

ближе чем за 50 метров перед пешеходным переходом в населенном пункте из 100 метров вне населенного пункта;

в конце подъема на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

нельзя обгонять транспортное средство, которое уже совершает обгон;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

запрещено обгонять колонны ТС, позади которых движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого цвета).

Теперь еще раз рассмотрим нашу ситуацию. Водитель зеленого автомобиля собирается выполнить обгон желтой машины как раз на перекрестке. А это правила прямо запрещают. Итак, имеем первого нарушителя.

Что касается водителя красного автомобиля, он планирует выполнить свой маневр на опасном повороте, о котором предупреждает знак 1.2 "Опасный поворот налево". В дополнение, этот участок имеет ограниченную обзорность из-за деревьев, растущих на обочине. А значит обгон здесь тоже запрещен.

Вот и получается, что оба водителя прямо нарушают пункт ПДД, который перечисляет запрещенные для выполнения обгона участки. Правильным является вариант ответа под номером три.

