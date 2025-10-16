В каком порядке разъедутся авто? Тест на знание ПДД

Любой перекресток – это зона повышенной опасности на дороге, поэтому проезжать его очень важно в полном соответствии с требованиями ПДД. А хорошо ли вы помните все соответствующие требования?

Для тех, кто хочет проверить себя или освежить свои знания, YouTube-канал "За! Правилам" опубликовал интересный тест. В нем нужно определить, в каком порядке проедут пересечение дорог три машины: белая, которая едет прямо, желтая, которая поворачивает налево, и синяя, водитель которой планирует выполнить правый поворот. Вот варианты, из которых нужно выбрать правильный ответ:

белый и синий автомобили, затем желтый; желтый автомобиль, затем белый с синим; синий автомобиль, желтый, белый; белый автомобиль, желтый, синий.

Перекресток, на котором сложилась эта ситуация, явно является нерегулируемым, а также на нем отсутствуют какие-либо знаки приоритета. Единственный нюанс, который может сбить с толку особо неопытного водителя, это то, что водитель белого автомобиля движется на подъем, что видно визуально и подтверждается дорожным знаком 1.6 "Крутой подъем". В действующих ПДД есть пункт, который дает преимущество водителям транспортных средств, которые движутся на подъем. Но этот пункт (13.4) касается лишь случаев, когда встречный разъезд на подъемах и спусках затруднен из-за какого-то препятствия.

В нашем же случае о встречном разъезде речь не идет, мы имеем дело с обычным проездом нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог. В условиях, когда порядок движения не определяют светофоры или знаки, водители должны руководствоваться правилом препятствия справа (пункт 16.12 ПДД).

Согласно этому правилу первым в этой ситуации проедет водитель синего автомобиля. Да, у водителя желтого препятствие с правой стороны также отсутствует, но он должен уступить дорогу водителю синего авто, поскольку они движутся по равнозначным дорогам со встречных направлений. В таком случае, в соответствии с пунктом 16.13 Правил, дорогу должен уступить водитель, поворачивающий налево или разворачивающийся. Так что водитель желтого авто пройдет этот перекресток вторым, а белая машина, соответственно, будет последней.

Итак, правильный порядок проезда этого перекрестка такой: сперва – синяя машина, затем – желтая и напоследок – белая. Правильным является третий вариант ответа.

