Кому должен уступить водитель на перекрестке? Тест по ПДД

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами стоит задача проанализировать ситуацию на перекрестке, где встретились две легковушки и трамвай, и дать ответ, кому должен уступить дорогу водитель синего авто. Вот варианты ответа:

только трамваю; только красному авто; должен пропустить обоих; проедет перекресток первым.

Итак, что мы видим на дороге в ситуации, которую нам нужно проанализировать. Синее авто намерено повернуть на перекрестке налево. Красная машина, которая движется ему навстречу, сигнализирует о повороте в правую сторону, а трамвай, пути которого пролегают между полосами автомобильного движения, направляется напрямик.

Перекресток, на котором встретились эти трое водителей, оборудован светофорами и показывает зеленый сигнал всем участникам ситуации. В такой ситуации возникает желание определить порядок проезда в соответствии со знаками приоритета, размещенных на участке дороги – знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". В таком случае водитель синего авто имел бы преимущество.

На самом деле в ситуации, где задействован трамвай, нужно руководствоваться пунктом 16.7 действующих ПДД. Согласно ему, если сигнал регулировщика или светофора позволяет движение одновременно трамваю и нерельсовому транспортному средству, то трамваю предоставляется преимущество независимо от направления движения. Более того, пункт 16.6 Правил указывает, что, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также встречным транспортным средствам, движущимся прямо или поворачивающим направо при зеленом сигнале.

Таким образом получается, что водитель синего авто, хоть и находится на главной дороге, а в этой ситуации должен уступить дорогу и трамваю, и красной машине. Правильным является третий вариант ответа.

