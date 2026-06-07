В каком порядке проедут транспортные средства? Тест для водителей

Знание правил маневрирования и взаимодействия на дороге является основой безопасности для каждого участника дорожного движения. Канал "По правилам" подготовил для автомобилистов новое интересное задание по ПДД, которое проверяет навыки ориентирования в теме "Начало движения и изменение его направления".

Видео дня

В этой дорожной ситуации смоделирован участок, где одновременно пересекаются траектории трех разных транспортных средств. Попробуйте самостоятельно разобраться в очередности разъезда и определить, кто имеет неоспоримое преимущество, а кто обязан уступить дорогу другим.

Задание по ПДД

На смоделированном участке дороги находятся три транспортных средства, водители которых выполняют различные маневры. Водитель синего автомобиля движется прямо по своей полосе, а водитель красного авто планирует осуществить перестроение в левую полосу. В то же время из заездного кармана автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.45.1, начинает движение маршрутный автобус. Ситуация осложняется тем, что правая полоса впереди заблокирована из-за проведения дорожных работ, поэтому траектории всех участников пересекаются на одной свободной полосе.

Вопросы теста по ПДД: В каком порядке транспортные средства проедут изображенный участок?

Варианты ответов

Водителям предлагается выбрать один правильный вариант порядка проезда этого участка среди шести предложенных:

Синий автомобиль, красный автомобиль, автобус Синий автомобиль, автобус, красный автомобиль Красный автомобиль, автобус, синий автомобиль, красный автомобиль Автобус, синий автомобиль, красный автомобиль, красный автомобиль Красный автомобиль, синий автомобиль, автобус, красный автомобиль Автобус, красный автомобиль, синий автомобиль

Разбор дорожной ситуации

Главная сложность этой задачи заключается в правильной оценке намерений водителя автобуса, которому мешает ремонт дороги. Согласно ПДД Украины, в населенных пунктах водители обязаны уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, начинающим движение от обозначенной остановки. Соответственно, водитель красного автомобиля, который едет по правой полосе, должен беспрепятственно пропустить автобус вперед. Однако из-за заблокированной ремонтными работами полосы автобус вынужден сразу перестраиваться еще левее – на ту полосу, где уже едет синяя машина.

Здесь вступает в действие пункт 10.3 ПДД: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен переехать. Это требование касается как водителя красного авто, так и водителя автобуса, который совершает второй маневр подряд. Синий автомобиль движется прямо в своей полосе без изменения направления движения, поэтому он не должен никому уступать и проедет первым. Поскольку красная машина обязана пропустить автобус, выезжающий с остановки, она двинется последней.

Правильный ответ на тест по ПДД

Учитывая детальный анализ маневров каждого участника, последовательность движения на этом участке будет следующей: первым проедет синий автомобиль, за ним двинется автобус, и только после них свой маневр завершит красный автомобиль.

Таким образом, правильным является ответ под номером 2: сначала проедет синий автомобиль, затем автобус, и в конце – красный автомобиль.

OBOZ.UA предлагает не менее интересный тест по ПДД о предоставлении преимущества в движении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.