В каком порядке проедут транспортные средства? Тест для водителей
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Знание правил маневрирования и взаимодействия на дороге является основой безопасности для каждого участника дорожного движения. Канал "По правилам" подготовил для автомобилистов новое интересное задание по ПДД, которое проверяет навыки ориентирования в теме "Начало движения и изменение его направления".
В этой дорожной ситуации смоделирован участок, где одновременно пересекаются траектории трех разных транспортных средств. Попробуйте самостоятельно разобраться в очередности разъезда и определить, кто имеет неоспоримое преимущество, а кто обязан уступить дорогу другим.
Задание по ПДД
На смоделированном участке дороги находятся три транспортных средства, водители которых выполняют различные маневры. Водитель синего автомобиля движется прямо по своей полосе, а водитель красного авто планирует осуществить перестроение в левую полосу. В то же время из заездного кармана автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.45.1, начинает движение маршрутный автобус. Ситуация осложняется тем, что правая полоса впереди заблокирована из-за проведения дорожных работ, поэтому траектории всех участников пересекаются на одной свободной полосе.
Вопросы теста по ПДД: В каком порядке транспортные средства проедут изображенный участок?
Варианты ответов
Водителям предлагается выбрать один правильный вариант порядка проезда этого участка среди шести предложенных:
- Синий автомобиль, красный автомобиль, автобус
- Синий автомобиль, автобус, красный автомобиль
- Красный автомобиль, автобус, синий автомобиль, красный автомобиль
- Автобус, синий автомобиль, красный автомобиль, красный автомобиль
- Красный автомобиль, синий автомобиль, автобус, красный автомобиль
- Автобус, красный автомобиль, синий автомобиль
Разбор дорожной ситуации
Главная сложность этой задачи заключается в правильной оценке намерений водителя автобуса, которому мешает ремонт дороги. Согласно ПДД Украины, в населенных пунктах водители обязаны уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, начинающим движение от обозначенной остановки. Соответственно, водитель красного автомобиля, который едет по правой полосе, должен беспрепятственно пропустить автобус вперед. Однако из-за заблокированной ремонтными работами полосы автобус вынужден сразу перестраиваться еще левее – на ту полосу, где уже едет синяя машина.
Здесь вступает в действие пункт 10.3 ПДД: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен переехать. Это требование касается как водителя красного авто, так и водителя автобуса, который совершает второй маневр подряд. Синий автомобиль движется прямо в своей полосе без изменения направления движения, поэтому он не должен никому уступать и проедет первым. Поскольку красная машина обязана пропустить автобус, выезжающий с остановки, она двинется последней.
Правильный ответ на тест по ПДД
Учитывая детальный анализ маневров каждого участника, последовательность движения на этом участке будет следующей: первым проедет синий автомобиль, за ним двинется автобус, и только после них свой маневр завершит красный автомобиль.
Таким образом, правильным является ответ под номером 2: сначала проедет синий автомобиль, затем автобус, и в конце – красный автомобиль.
OBOZ.UA предлагает не менее интересный тест по ПДД о предоставлении преимущества в движении.
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