Кому должен уступить дорогу водитель синего авто? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения помогает водителям, пешеходам и велосипедистам лучше ориентироваться на дороге и избегать опасных ситуаций. Даже простые на первый взгляд задания по ПДД часто показывают, насколько важно внимательно оценивать знаки, светофоры, направление движения и действия других участников.

Регулярное повторение правил помогает водителям чувствовать себя увереннее за рулем и уменьшает риск ошибок на перекрестках. Именно поэтому полезно время от времени проверять себя на практических ситуациях, подобных этой. Попробуйте определить, кому должен уступить дорогу водитель синего автомобиля, выполняя поворот направо?

Только велосипедисту. Велосипедисту и пешеходу. Только красному автомобилю. Только пешеходу. Должен дать дорогу всем. Не должен давать дорогу никому.

Итак, мы имеем перекресток, к которому приблизились четыре участника дорожного движения. Знаки на этом перекрестке отсутствуют, а значит, это обычный перекресток равнозначных дорог.

Давайте сразу разберемся с красным автомобилем. Если он с синим автомобилем находится на равнозначных дорогах, то водитель синего автомобиля не должен давать дорогу водителю красного. Наоборот, это водитель красного автомобиля, поворачивая налево или разворачиваясь, должен дать дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо.

Теперь разбираемся с велосипедистом, который движется на перекрестке прямо, держась правого края. Девушка в это время переходит дорогу. Пешеходного перехода рядом мы не видим, а значит, она имеет право переходить дорогу по условной линии обочины.

Так кому из них нужно дать дорогу, если вообще нужно? Ответ очень прост. В данной ситуации даже неважно, регулируемый это перекресток или нет, и движется водитель синего автомобиля по главной дороге или второстепенной. Он выполняет поворот.

А согласно пункту 16.2 Правил дорожного движения, на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении.

Следовательно, согласно этому пункту, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу как велосипедисту, так и девушке, переходящей дорогу. Красный автомобиль пропускать не нужно.

Правильный ответ – вариант 2: велосипедисту и пешеходу.

