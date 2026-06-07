В каком порядке автомобили проедут нерегулируемый перекресток? Задание по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают быстрее ориентироваться в реальных ситуациях на дороге. Особенно полезны задания о проезде нерегулируемых перекрестков, ведь именно там водители часто колеблются, кто имеет преимущество.

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Такие упражнения тренируют внимательность, логику и умение применять правила на практике. Попробуйте разобраться, в каком порядке автомобили должны проехать нерегулируемый перекресток.

В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Красный вместе с желтым, синий автомобиль, синий автомобиль Синий автомобиль, красный вместе с желтым Красный автомобиль, синий автомобиль, желтый автомобиль Желтый автомобиль, синий, красный, синий автомобиль

Пояснение

Перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. В такой ситуации водители должны руководствоваться правилом препятствия справа.

Первым проедет красный автомобиль, поскольку у него нет препятствия справа. После того как красный автомобиль покинет перекресток, препятствие справа исчезнет для синего автомобиля.

Следовательно, вторым проедет синий автомобиль. После него перекресток сможет проехать желтый автомобиль.

Таким образом, правильная последовательность движения такова: красный автомобиль – синий автомобиль – желтый автомобиль.

Правильный ответ

Правильный вариант – 3. Красный автомобиль, затем синий, затем желтый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой сигнал поворота должен включить водитель желтого авто.

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