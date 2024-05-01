В каком направлении на перекрестке сможет проехать авто: сложная задача по ПДД для внимательных

Правила проезда перекрестков по праву считаются одним из самых сложных разделов ПДД. И данная задача это убедительно доказывает.

Авторы телеграм-канала "За! Правилами" опубликовали изображение приближающегося к пересечению дорог синего автомобиля. Впереди у него светофор и несколько знаков. Сможете ли вы ответить, в каком направлении может продолжить движение водитель этой машины?

Вариантов ответа есть шесть:

только в направлении В; только в направлении Г; в направлениях А и Б; во всех, кроме В; все направления разрешены; все направления запрещены.

Выберите из них тот, который вы считаете верным. Объясните себе, почему вы выбрали именно этот вариант. Далее переходите к разъяснению и правильному ответу.

Прежде всего, обратите внимание на светофор. На нем горит красный сигнал, запрещающий автомобилю движение во всех направлениях. Но зеленая стрелочка в дополнительной секции все же позволяет повернуть налево или развернуться в этом же направлении.

Однако движение по перекрестку регулируют также знаки. Так знак 2.3 "Главная дорога" никак не влияет на направление движения авто в указанной ситуации. А вот знак 3.23 "Поворот налево запрещен" влияет. Он запрещает движение в направлении, на которое указывает зеленая стрелочка на светофоре.

Чтобы разобраться в противоречивых сигналах, следует обратиться к пункту 8.3 действующих Правил дорожного движения. "Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета". То есть требования запрещающих знаков такие сигналы не отменяют. А значит, водитель синего авто должен руководствоваться прежде всего знаком "Поворот налево запрещен". То есть поворот налево для него запрещен. А вот разворот по направлению Г в этой ситуации знак не запрещает. И это единственное направление, по которому автомобиль может продолжить движение в заданных обстоятельствах.

Таким образом, правильным является второй вариант ответа. Движение для синего авто запрещено по всем направлениям, кроме Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд перекрестка одновременно с общественным транспортом.

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