Как должен действовать водитель на перекрестке: непростая задача по ПДД

С каждым годом на дорогах появляется все больше участников дорожного движения, поэтому вопрос безопасности во время движения становится все более актуальным. Ежедневно тысячи водителей сталкиваются с разными ситуациями, в которых незнание ПДД могло бы привести к непредсказуемым последствиям.

Участники дорожного движения это не только автомобили, но и велосипедисты, пешеходы и трамваи, поведение которых также регулируется правилами. Чтобы помочь водителям лучше понять нюансы проезда перекрестков, где есть рельсовые транспортные средства, test_pdr.ua поделились интересной задачей.

В этой ситуации водитель красного автомобиля обязан:

А. Уступить только трамваю;

Уступить только трамваю; Б. Уступить водителю желтого авто;

Уступить водителю желтого авто; В. Уступить и трамваю, и желтому авто.

Для начала обратите внимание на дорожные знаки, которые вы видите на картинке. Нас интересует знак 2.1, который выглядит как перевернутый бело-красный треугольник.

Он сообщает, что водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге. Чтобы понять, какой именно путь является главным, нужно посмотреть на табличку 7.8.

Она не применяется без знаков приоритета и показывает жирной линией направление главной дороги на перекрестке.

Согласно табличке, которая есть на картинке, водитель желтого автомобиля находится на главной дороге, поэтому согласно правилу дорожного движения 16.11 водитель красного авто должен уступить дорогу.

16.11 На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Однако трамвай, равно как и водитель красного авто, находится на второстепенной дороге, поэтому пора обратиться к правилу 16.12

16.12 На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Поэтому верный ответ В.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую хитрую задачу, но с другим типом перекрестка.

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