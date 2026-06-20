В каком направлении можно проехать? Тест для водителей

Организация движения на круговом перекрестке может серьезно сбить с толку начинающего водителя, да и опытные автолюбители допускают на таких участках ошибки. Поэтому важно время от времени освежать знания соответствующих разделов ПДД. Например, с помощью тестов.

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Именно такую задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На изображении с условиями задачи мы видим зеленый автомобиль, который подъехал к кольцу. Его водитель хочет проехать этот перекресток насквозь и продолжить движение в том же направлении. Ваша задача – определить, по какой траектории из трех предложенных он может это сделать. Выберите вариант ответа, который считаете правильным:

по направлениям А и Б; по направлениям А и В; по направлениям Б и В; только по направлению В; только по направлению Б; все направления разрешены.

О том, что мы имеем дело именно с круговым перекрестком, нам указывает знак 4.10, установленный перед ним. Так что будем руководствоваться соответствующими положениями правил. А далее разберем каждое направление отдельно.

Итак, вариант А – это въезд на круг из левой полосы в левую полосу и последующий съезд с круга – все с той же левой полосы. Вариант Б – это также поворот с левой полосы в левую полосу, но с последующим перестроением в правую полосу и съездом с круга уже с правой полосы. Ну и вариант В – это перестройка перед кругом в правую полосу для въезда также в правую полосу и выезд из нее же. Перед нами возникают два вопроса: с какой полосы разрешается въезжать на круг и с какой полосы с круга разрешается выезжать?

Ответ на первый вопрос дает нам пункт 10.4. Он указывает, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, кроме случаев, когда поворот выполняется при въезде на кольцевой перекресток. То есть заезжать на кольцо можно с любой полосы.

Теперь о выезде. Здесь будем руководствоваться следующим пунктом ПДД – 10.5. Согласно ему, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если, конечно, это не противоречит дорожным знакам или разметке, а также если это не создает опасности или препятствий для водителей других транспортных средств.

На рисунке мы не видим транспортных средств, которым водитель зеленой машины мог бы создать препятствие, а значит, он может как заезжать на круг с любой полосы, так и выезжать с него. Следовательно, правильным вариантом ответа является 6 – водитель может выбрать любую из трех траекторий.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, разрешено ли водителю совершить обгон мотоцикла с коляской.

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