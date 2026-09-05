В каком направлении можно продолжить движение? Тест по ПДД
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Дорожные знаки иногда могут сбить с толку даже опытного водителя, особенно когда на перекрестке установлено несколько знаков. Один знак запрещает движение, другой лишь предупреждает об особенностях дороги – и важно правильно определить, к какому именно направлению они относятся.
Предлагаем проверить знание ПДД с помощью простого, но коварного задания. В каком направлении разрешается продолжить движение?
В каком направлении разрешено продолжить движение?
- Налево и на разворот.
- Прямо и на разворот.
- Только прямо.
- Только налево.
- Только на разворот.
- Все направления запрещены.
Пояснение
Ближе к автомобилю установлен знак 3.21 "Въезд запрещен". Он запрещает въезд транспортных средств в направлении, на которое распространяется его действие.
Под ним размещена табличка 7.3.2 "Направление действия". Такие таблички используются, в частности, для указания направления действия знака, установленного непосредственно перед перекрестком.
В данной ситуации табличка указывает, что запрет касается дороги слева. Следовательно, водителю белого автомобиля нельзя поворачивать налево.
В то же время этот запрет не означает, что водитель не может выполнить разворот.
Еще один знак, который может сбить с толку, – 5.32.1 "Тупик".
Однако он не запрещает движение прямо. Это информационно-указательный знак, который сообщает, что впереди дорога не имеет сквозного проезда.
То есть водитель может въехать на эту дорогу, доехать до нужного дома, стоянки или другого объекта, а затем развернуться и вернуться назад. Сам факт наличия тупика не делает движение по этой дороге запрещённым. Поворот направо в приведённой ситуации также не запрещён, однако это направление не включено в предложенные в тесте комбинации.
Какой ответ правильный
Поворот налево запрещен знаком 3.21 вместе с табличкой направления действия. Движение прямо разрешено, поскольку знак "Тупик" лишь информирует об отсутствии сквозного проезда. Разворот также разрешен.
Итак, правильный вариант № 2 – прямо и разворот.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может продолжить движение водитель красного автомобиля.
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