В каком направлении можно продолжить движение? Тест по ПДД

Дорожные знаки иногда могут сбить с толку даже опытного водителя, особенно когда на перекрестке установлено несколько знаков. Один знак запрещает движение, другой лишь предупреждает об особенностях дороги – и важно правильно определить, к какому именно направлению они относятся.

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Предлагаем проверить знание ПДД с помощью простого, но коварного задания. В каком направлении разрешается продолжить движение?

В каком направлении разрешено продолжить движение?

Налево и на разворот. Прямо и на разворот. Только прямо. Только налево. Только на разворот. Все направления запрещены.

Пояснение

Ближе к автомобилю установлен знак 3.21 "Въезд запрещен". Он запрещает въезд транспортных средств в направлении, на которое распространяется его действие.

Под ним размещена табличка 7.3.2 "Направление действия". Такие таблички используются, в частности, для указания направления действия знака, установленного непосредственно перед перекрестком.

В данной ситуации табличка указывает, что запрет касается дороги слева. Следовательно, водителю белого автомобиля нельзя поворачивать налево.

В то же время этот запрет не означает, что водитель не может выполнить разворот.

Еще один знак, который может сбить с толку, – 5.32.1 "Тупик".

Однако он не запрещает движение прямо. Это информационно-указательный знак, который сообщает, что впереди дорога не имеет сквозного проезда.

То есть водитель может въехать на эту дорогу, доехать до нужного дома, стоянки или другого объекта, а затем развернуться и вернуться назад. Сам факт наличия тупика не делает движение по этой дороге запрещённым. Поворот направо в приведённой ситуации также не запрещён, однако это направление не включено в предложенные в тесте комбинации.

Какой ответ правильный

Поворот налево запрещен знаком 3.21 вместе с табличкой направления действия. Движение прямо разрешено, поскольку знак "Тупик" лишь информирует об отсутствии сквозного проезда. Разворот также разрешен.

Итак, правильный вариант № 2 – прямо и разворот.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может продолжить движение водитель красного автомобиля.

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