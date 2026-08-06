Куда можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Автомобильное движение в городе – дело вполне привычное для большинства водителей. А сможете ли вы быстро сориентироваться в требованиях ПДД, оказавшись за пределами населенного пункта? Проверьте себя с помощью теста на выбор направления движения.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами красный автомобиль, водитель которого теоретически может продолжить движение прямо (А), а может повернуть налево (Б) или развернуться (В). Определите, какие направления ему разрешены правилами. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

только направление В; направления В и А; направления В и Б; направления А и Б; только направление А; все направления разрешены.

На что стоит обратить внимание в первую очередь, так это на знак 5.29 "Место для разворота". Он указывает на место, где разрешается выполнить этот маневр. Но вот что не совсем очевидно, так это то, что он запрещает поворот налево. Итак, направление В в этой ситуации разрешено, а направление Б – точно нет.

Остается, казалось бы, самое простое – разобраться с направлением А. Знак его однозначно не запрещает. Но обратите внимание на то, сколько полос движения в каждом направлении имеет дорога и в какой полосе водитель продолжит движение прямо по траектории А.

Дело в том, что согласно пункту 11.5 Правил дорожного движения, на дорогах, имеющих две или более полосы движения в данном направлении, на крайнюю левую полосу разрешается выезжать только тогда, когда заняты другие полосы, либо для поворота налево или разворота. Наш же водитель намерен просто продолжить движение прямо по крайней левой полосе, в то время как остальные полосы абсолютно свободны, что будет нарушением правил.

Соответственно, из трех направлений для дальнейшего движения допустимым в изображенной ситуации является только разворот. И нет, это не означает, что если водитель оказался на таком участке, то он может только развернуться. Он может продолжать также и движение прямо, но не в крайней левой полосе, если остальные свободны.

Однако, поскольку стрелка на картинке указывает именно на запрещенный вариант движения прямо, то в данной ситуации нарушением не станет только вариант В – разворот. Правильным является вариант ответа под номером один.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было выбрать правильное направление движения в городских условиях.

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