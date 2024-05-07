В каком направлении можно ехать водителю? Быстрое задание по ПДД

Все участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, должны знать и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет минимизировать риск возникновения опасных ситуаций.

Чтобы помочь вам лучше ориентироваться в правилах, test_pdr.ua поделились быстрым тестовым заданием. Читайте дальше, чтобы проверить свои знания.

В каком из направлений водителю легкового автомобиля разрешено двигаться в изображенной ситуации?

А. По направлению А или Б;

По направлению А или Б; Б. В направлении А или В;

В направлении А или В; В. В направлении В или Б;

В направлении В или Б; Г. В любом направлении.

На изображении не видно ни светофоров, ни регулятора, поэтому оно нерегулируемое. Поэтому руководствоваться нужно дорожными знаками.

На перекрестке установлен знак 4.3 Движение налево.

Он позволяет совершить разворот или поворот направо. Поэтому можно подумать, что верный ответ А, однако не все так просто.

Под знаком 4.3 установлена табличка 7.5.1 Вид транспортного средства.

Именно она указывает на то, что действие знака, расположенного над ней, распространяется только на грузовые автомобили или транспортные средства с прицепом, массой более 3,5 тонн.

Поэтому водителю легкового автомобиля разрешено совершить движение в любом направлении.

Правильный ответ Г.

Однако важно помнить правило 16.13, согласно которому, перед поворотом влево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу водителям, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении, прямо или вправо.

Также OBOZ.UA публиковал задачу о ДТП при проезде перекрестка с поворотом налево.

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